Straks leven 1,3 miljoen Nederlanders onder de armoedegrens, ik hoop dat u deze dans ontspringt

De zomervakantie van 2022, die ons na twee onzekere coronajaren in de stemming bracht van ‘hoera, het kan weer’, liep voor velen anders dan verwacht. Chaos op Schiphol, hoge benzineprijzen, extreme drukte op de snelwegen en eenmaal aangekomen op de camping in Zuid-Europa was het amper uit te houden in de dure safaritent met temperaturen ver boven de 40 graden.