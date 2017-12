Strafzaak tegen Zes van Breda voor moord op Oma Mok hoeft niet over

De uitspraak valt rauw op het dak van de zes veroordeelden en hun advocaten. Raadsman Joost Loevendie: ,,Dit is een enorme teleurstelling. Het is voor mij evident dat deze mensen onschuldig zijn.''



De advocaat zegt dat de veroordeelden hun veroordeling nu niet meer kunnen aanvechten. ,,Dat kan alleen bij een nieuwe herziening. Maar die kan er alleen komen op basis van nieuw materiaal, zoals een DNA-match met de bloeddruppel die is gevonden. Of een nieuwe getuige die zich na al die jaren meldt. Die kansen lijken zeer gering.''

Verrassing

De uitspraak, waarvan de motivering nog volgt, kom als een verrassing. Afgelopen zomer adviseerde advocaat-generaal Alex Harteveld aan de Hoge Raad om de zaak tegen de zes veroordeelden wel over te laten doen door een ander gerechtshof. Dat zou de derde keer zijn geworden. Naar zijn mening was het bewijs 'onvoldoende overtuigend'



Volgens Harteveld waren eerder ontstane twijfels aan de juistheid van de veroordeling van de moordverdachten 'niet weggenomen', ook niet door de laatste uitspraak van het gerechtshof in Den Haag dus (2015). Het bewijs berust volgens hem vooral op de verklaringen van de drie vrouwelijke verdachten, die later echter door hen zijn ingetrokken. Daarbij ontbreekt ondersteunend bewijs, vond Harteveld, 'terwijl er juist wel aanwijzingen zijn dat de verklaringen niet kloppen'.



De Zes van Breda, drie mannen en drie vrouwen, kregen in 1995 in hoger beroep straffen tot tien jaar voor de roofmoord op Tim Mui Cheung (56), bijgenaamd Oma Mok. De restauranthoudster werd in juli 1993 gewurgd en doodgeslagen in het Chinese eethuis Peacock in Breda. De gokkast was leeggehaald.

Tegenstrijdig

De mannen hebben altijd ontkend. Ze spreken van een grote gerechtelijke dwaling. Nadat ze hun straf hadden uitgezeten, begon Abdeslam T. in 2003 een campagne voor eerherstel. Er volgde een voor politie en OM vernietigend rapport van het project Gerede Twijfel, dat stelde dat de bekentenissen van de veroordeelde vrouwen zo verschillend en tegenstrijdig waren dat een rechter ze niet serieus zou moeten nemen. Ook de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken kwam tot die conclusie.



De twijfels leidden ertoe dat een procureur-generaal van het Openbaar Ministerie (OM) zelf in 2012 een herzieningsverzoek indiende bij de Hoge Raad, het zevende deze eeuw in Nederland. De zaak diende bij het gerechtshof in Den Haag dat de straffen in 2015 handhaafde. Het hof weersprak dat de politie ongeoorloofde druk op de drie vrouwen had uitgeoefend en achtte hun bekentenissen voldoende betrouwbaar. De advocaten reageerden verbouwereerd op de uitspraak en stelden cassatie in.

Druppel