Strafzaak Frank Masmeijer en boek over ‘brussen’ in de Ochtend Show to Go

Victor Schildkamp volgt de zaak van Frank Masmeijer sinds het begin. De ex-showman werd in 2017 veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij de invoer van 467 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen, ter waarde van 23 miljoen euro. De rechtbank in België oordeelde dat Masmeijer opdrachtgever is geweest en ervoor heeft gezorgd dat de pallet met bananen in Zuid-Amerika werd opgehaald. De voormalig NCRV-presentator kreeg een celstraf in hoger beroep, maar daar is hij het niet mee eens. Hij staat donderdag voor het hof van Beroep in Antwerpen. Victor reist donderdag af naar België om de zaak bij te wonen.

Fotograaf en coach Pauline Kuiper heeft een boek gemaakt over brussen: de broers en zussen van gehandicapten. Want die band is vaak heel bijzonder. Pauline had zelf een broer met een meervoudige handicap, daardoor weet ze heel goed hoe belangrijk een broer of zus is voor iemand met een handicap. De broer van Pauline is helaas in november overleden, maar het boek is wel aan hem opgedragen, omdat hij haar inspiratie was voor alles.