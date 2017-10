'Strafeis tegen terreurverdachte Jaouad A. komt als donderslag bij heldere hemel'

De geboren Rotterdammer werd december vorig jaar in de Van Speykstraat in zijn woonplaats opgepakt na een tip van geheime dienst AIVD. De dienst meldde dat Jaouad over explosieven beschikte. Bij hem thuis werden 288 cobra’s (illegaal vuurwerk) gevonden. Daarnaast trof de politie ook een kalasjnikov, kogels en een ‘jihad-vlag’ aan.

Het OM vervolgt de Rotterdammer voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. ,,Was hij een doorsnee Rotterdamse crimineel of een mogelijke aanslagpleger die dood en verderf wilde zaaien? Wij denken het laatste.”

Justitie stelde donderdagmorgen in de rechtbank Rotterdam dat hij tientallen jihad-filmpjes bekeek, waaronder video's van onthoofdingen. Op een harde schijf werden 289 IS-video’s gevonden. Daarnaast zou hij op sociale media in verschillende nieuwsgroepen hebben gezeten waar nieuws over IS werd doorgegeven.

Uit context

De verdenking is ook gebaseerd op een door de AIVD afgeluisterd gesprek. Het werd vandaag niet duidelijk waar dat gesprek is opgenomen, er zijn meerdere stemmen op te horen. Daarin zou A. praten over de mogelijkheid van een aanslag op het Turkse consulaat in de Rotterdam. ,, Het is 500 meter lopen van mijn huis. Ik zie er altijd Turken naar binnen gaan. Je kunt er gaan schieten of iets naar binnen gooien. Kan ik gewoon doen. Maar die mensen daarbinnen zijn wel gewoon moslims.” Daarna wordt er gesproken of onschuldigen slachtoffer mogen worden van een aanslag. Volgens J. was de discussie onderdeel van een langer gesprek over het nieuws en aanslagen in het algemeen. ,,Het wordt uit zijn context gehaald.” Hij was helemaal niet van plan een aanslag te plegen. Het OM denkt van wel, maar waarschijnlijk niet op het Turkse consulaat omdat in het getapte gesprek de conclusie wordt getrokken dat 'daar moslims zijn'. Er wordt ook gezegd: ,,Dan kies je toch voor die Hollanders."

De Rotterdammer zegt ook dat de kalasnikov in zijn kelder niet van hem is. Meerdere mensen hadden volgens hem een sleutel. De 288 cobra’s (illegaal vuurwerk) die zijn gevonden waren volgens hem voor de handel. Dat er op een gevonden pc ook documenten stonden waarin staat hoe je van vuurwerkkruit een staafbom maakt, kan Jaouad niet verklaren. ,,Ik ken die documenten niet.”

Dat hij veel over IS las en bekeek, klopt. ,Ik was nieuwsgierig. Ik wil weten wat de redenen zijn dat mensen dingen doen. Kennis is macht. Dat wil niet zeggen dat ik het met die dingen eens ben.” De IS-vlag is volgens hem een schilderij met daarop de zegel van de profeet. ,,Heeft voor mij niets met IS te maken, ik heb hem ook al in 2014 gekocht, voordat al die ellende met aanslagen begon. En hij hing al lang niet meer aan de muur.”

Hoge eis

De eis van 8 jaar is fors in verhouding met de eisen in de jihadzaken tot nu toe. In zaken waarin Syriëgangers bij verstek zijn veroordeeld is tot 6 jaar cel opgelegd. Ook de hoofdverdachten in het grote ronselproces in 2015 kregen 6 jaar. In september werd 9 jaar cel geëist tegen een 'leidinggevende' Nederlandse jihadist in Syrië, maar die zaak loopt nog. Justitie stelt 'dat deze zaak vooralsnog onvergelijkbaar is met andere zaken die lopen in Nederland.'

Hoe langer het proces duurde, hoe bozer A. werd. Op het OM, maar ook op de rechters die volgens hem ‘nogal nonchalant’ met alle informatie in het dossier omgaan en dingen uit de context halen. ,,Met alle respect, maar ik had op de TA (terroristenafdeling, red) in Vught al dingen gehoord over de Kale Rechter. Dus toen ik hier binnen kwam en u zag, zonk de moed mij in de schoenen.” Rechter Van der Groen (inderdaad kaal) is een van de meest prominente terreur-rechters in Nederland die al meerdere veroordelingen heeft uitgesproken.