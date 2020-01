Strafblad van verdachte Giërmo in moordzaak Wiersum nóg langer en hij heeft beperkt IQ

Het gerechtshof heeft het vonnis nu, ruim zes jaar later, alsnog gepubliceerd, nadat deze site gisteren naar buiten bracht dat B. een strafblad heeft waarop twee gewelddadige overvallen staan. Uit dat vonnis blijkt dat de nu 36-jarige B. de overvallen ontkende, terwijl kort na de overval bij hem een gestolen SD-kaart werd gevonden met foto’s van Giërmo B. en zijn familie die de dag na de overval waren genomen.



B. heeft een beperkt IQ en is makkelijk beïnvloedbaar, zo betoogde zijn advocaat van destijds (die nu overigens geen enkel commentaar wil geven). Daarom zou hij zich hebben laten meeslepen in de twee overvallen uit het voorjaar van 2012. B. en medeverdachte Echen V. beroofden een winkel in Woudenberg en namen 3000 euro en een telefoon mee. Niet veel later beroofden ze een echtpaar uit Tienhoven en maakten ze duizenden euro’s cash en sieraden ter waarde van tienduizenden euro's buit. Daarbij gingen ze gewelddadig te werk. De winkeleigenaar werd in zijn been gestoken toen hij zich verzette en het echtpaar werd met messen op de keel bedreigd.



Alle slachtoffers werden gekneveld achtergelaten. De overvallen hadden veel impact. De winkeleigenaar moest enige tijd na de overval zelfs stoppen met zijn zaak.

Mishandeling

Uit het vonnis van toen blijkt ook dat Giërmo B. vóór de overvallen al enkele keren was veroordeeld voor geweldszaken. Die waren volgens het vonnis niet zo zwaar als de brute roofovervallen. B. werd later, in 2016, ook nog veroordeeld voor het bezit van softdrugs in de gevangenis. Ook mishandelde hij een gevangenisbewaarder. Toch hoefde hij niet de volle zeven jaar detentie uit te zitten. Gedetineerden in Nederland kunnen na het uitzitten van twee derde van hun straf op vrije voeten komen.