‘Straatschoffies’ krijgen bij landmacht de kans om weer iets van hun leven te maken

Zoektocht naar vermist meisje (17) voortgezet na tip dat ze mogelijk in bosjes, tuinen of schuren verstopt zit

De zoekactie naar het vermiste meisje (17) uit Heveadorp wordt voortgezet in de buurt van Otterlo en Harskamp. Het meisje zou zich mogelijk in tuinen of bosjes ophouden. In Otterlo zijn een kleine honderd mensen mee aan het zoeken.

28 oktober