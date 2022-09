Stormloop bij weggeefwinkel, klanten mogen nog maar één keer per week komen

Schok in Doetinchem: opgepakte vrouw in zaak vermoorde baby Sem werkt in onderwijs

De 39-jarige vrouw die mogelijk de moeder is van de in 2006 om het leven gekomen pasgeboren baby Sem Vijverberg is werkzaam in het onderwijs, bevestigen meerdere bronnen. De Doetinchemse vrouw werd vorige week dinsdag aangehouden.

11 september