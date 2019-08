Stormachtige zaterdag: let op je tent en vallende takken

Op veel plekken is de dag onstuimig begonnen. Een zuidwestenwind zorgt in de kustprovincies voor stormachtig weer met zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur. Er is grote kans op overlast en het KNMI heeft een code geel afgegeven. Mensen die op de camping staan wordt aangeraden alles goed vast te zetten.

Ondanks de harde wind is het weerbeeld van vandaag wel vrij vriendelijk, meldt Weerplaza. ,,Vooral in de ochtend trekken er enkele buien over het land, maar ‘s middags blijft het meest droog en het wordt vrij zonnig. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Waddeneilanden tot lokaal 25 graden in Limburg.”

Ook waait de de wind niet zo stevig dat gesproken kan worden van een zomerstorm. De laatste keer dat we dat hadden was in juli 2015, toen we in Nederland windkracht 10 hadden, inclusief omgewaaide bomen en een land vol losgerukte takken.

De wind kan echter ook nu, net als in 2015, zorgen voor problemen omdat de bomen vol in blad staan en daardoor veel wind pakken. ,,Op de campings in Noord-Holland en op de Waddeneilanden is het verstandig om te kijken of alle scheerlijnen goed strak staan en de haringen goed in de grond gezet zijn. Het is misschien handig om zelfs een stormlijntje te spannen”, adviseren de weermannen bij Weerplaza. ,,Kitesurfen of zeilen is alleen weggelegd voor zeer bedreven lieden.”

Voor mensen die morgen naar de Waddeneilanden afreizen, of juist terugkomen van hun vakantie op de Wadden, wordt rijden met de caravan of vouwwagen wel een hele uitdaging op bijvoorbeeld de Afsluitdijk. Weerplaza adviseert: ,,Als je enigszins kan ‘spelen’ met de reistijd: in de vroege ochtend en ‘s avonds is de wind minder sterk dan midden overdag.”

De harde wind wordt veroorzaakt door een lagedrukgebied dat over de Noordzee trekt. ,,Dit zorgt voor een voor de zomer ongebruikelijk lage luchtdruk. Daardoor ontstaat er een groot verschil in luchtdruk boven Nederland, waardoor de zuidwestenwind behoorlijk aantrekt.”