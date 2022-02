Storm met windkracht 12 op Terschelling: ‘Serieuze wind’

Ongeloof over commando die wordt gelinkt aan Mo­cro-maf­fia: hij droomde over eigen schietba­sis

De opgepakte commando die zou worden gelinkt aan het criminele netwerk van Ridouan Taghi, wilde in Suriname een trainingscentrum voor zijn kameraden opzetten. Hij had al een stuk land in de jungle op het oog waar Special Forces uit de hele wereld zouden kunnen oefenen.

17 februari