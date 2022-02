Storm in zuiden en westen nu op hoogtepunt, vanavond is het noorden aan de beurt

video/updateStorm Eunice is in het westen en zuiden van het land op dit moment op zijn hoogtepunt. ,,De komende anderhalf á twee uur zal het in dat deel van Nederland het hardste waaien", zei weerman Wilfred Janssen van Weerplaza iets na 17.00 uur. Vanavond komt het noorden van het land aan de beurt.

Eunice gedraagt zich tot nu toe zoals vooraf werd verwacht, stelt Janssen. Langs de kust worden windstoten gemeten tot 140 kilometer per uur. Boven land komen stoten tot 120 kilometer per uur voor, zegt Janssen. De grootste uitschieter werd zojuist gemeten in Cabauw, een dorpje in de Lopikerwaard (provincie Utrecht). ,,Daar trok een bui over, daarbij kan soms heel kort een ontzettend hoge windsnelheid worden bereikt”, zegt Janssen. In Hoek van Holland werd een windstoot van 141 kilometer per uur gemeten.

,,De komende anderhalf á twee uur zal het in het zuiden en westen van Nederland het hardste waaien”, zei Janssen iets na vijven. Halverwege de avond zal het vanuit het zuiden van het land langzaamaan wat rustiger gaan worden.

Als de storm in het westen en zuiden zijn hoogtepunt bereikt heeft, is het noorden van Nederland aan de beurt. ,,Daar begint het nu ook al echt toe te nemen. In het noorden en in het Waddengebied kan het vanavond écht heel hard gaan waaien, met misschien een langere periode windkracht 11, met windstoten tot 140 kilometer per uur.”

Code rood

Sinds 14.00 uur geldt voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, Flevoland, het IJsselmeergebied en het Waddengebied code rood. ,,De storm is langdurig en extreem en dat is zeer uitzonderlijk”, meldde een KNMI-woordvoerder vanmiddag aan deze site. Het wordt een van de zwaarste stormen van deze eeuw, verwacht Weerplaza.

Meerdere meetpunten noteerden een uur lang gemiddeld windkracht 10. Daarmee is Eunice officieel een zware storm. Mogelijk wordt in Noord-Holland en het Waddengebied de komende uren zelfs windkracht 11 bereikt, stelt Weerplaza. Als het een uur waait met die windkracht, is er sprake van een zeer zware storm.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Veel schade, twee personen overleden

Eunice leidt intussen op veel plekken tot schade. De politie heeft vrijdagmiddag een NL-Alert naar mobiele telefoons verstuurd vanwege ‘extreme weersomstandigheden in grote delen van Nederland’, zo valt te lezen. Opgeroepen wordt om alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. Het noodnummer is overbelast door de grote hoeveelheid meldingen in verband met de storm Eunice.

Veel veiligheidsregio’s hebben het druk met meldingen van stormschade. In verschillende regio’s komen veel meldingen binnen variërend van omgewaaide bomen tot losgekomen dakpannen en dakleer.

In de regio Amsterdam zijn twee mensen omgekomen door omgewaaide bomen. In Amsterdam-Zuid is er een persoon overleden die geraakt werd door een omgewaaide boom, meldt de brandweer Amsterdam-Amstelland meldt dat op Twitter. De boom viel rond 15.00 uur om op de Aalsmeerweg . Het slachtoffer werd met behulp van de brandweer nog onder de boom vandaan gehaald en naar het ziekenhuis vervoerd. Ondanks de inzet van de hulpdiensten is de persoon overleden. Ook in Diemen is iemand overleden, daar viel een boom op een auto.

In Boekel (Noord-Brabant) raakte een vrouw zwaargewond toen een omvallende boom op haar viel. Ze liep meerdere botbreuken op.

Snelwegen dicht

Op verschillende snelwegen zijn vrachtwagens door de wind gekanteld en zijn bomen of andere voorwerpen op de weg gewaaid. Daardoor zijn verschillende snelwegen deels of helemaal dicht. Dat laatste geldt onder meer voor de A16 tussen Rotterdam en Breda bij de Moerdijkbrug (in beide richtingen), De A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen Strand Nulde en Strand Horst en diverse snelwegen rond Amsterdam.

Het is inmiddels moeilijk geworden om omleidingen te bedenken ‘want overal is eigenlijk wel wat aan de hand’, zei een woordvoerster van de ANWB vrijdag aan het einde van de middag. ,,Het is echt een chaos op de weg, er zijn ontzettend veel vrachtwagens gekanteld.”

Op diverse plekken, zoals op kanalen in Brabant, is de scheepvaart gestremd. De veerdienst van en naar Texel ligt er door de harde wind ook uit. De NS besloot gisteren al om de treinen vanaf vrijdagmiddag niet meer te laten rijden. Ook veel bussen rijden niet.

Supermarktketens Albert Heijn en Jumbo staken de bezorging om storm Eunice. Vanwege de storm geldt in bepaalde delen van Nederland code rood. AH stopte al met bezorgen vanaf 15.00 uur, Jumbo en onlinesupermarkt Picnic stoppen de bezorging in provincies waar code rood geldt. Wel houden AH en Jumbo hun winkels open. Ook veel bezorgdiensten van maaltijden sturen hun bezorgers niet de straat op.

Kleurcodes

Het KNMI geeft niet vaak code rood uit. De laatste keer dat code rood werd afgekondigd wegens windstoten was 18 januari 2018. De laatste keer code rood in het algemeen was op 13 juli vorig jaar, toen voor zware regen en wateroverlast.

Het KNMI werkt al jaren met diverse kleurcodes, die staan voor internationale waarschuwingskleuren. Er kunnen voor alle weertypen - neerslag, temperatuur, wind, onweersbuien - code geel, oranje en rood worden uitgegeven. Code rood betekent: onderneem actie, zo staat op de site te lezen.

,,Dit is een weeralarm waarbij extreem weer een grote impact op de samenleving heeft. De weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het maatschappij-ontwrichtend kan zijn. Dit kan heel lokaal zijn. Code rood wordt op zijn vroegst 12 uur uitgegeven voordat het weerfenomeen zich voordoet. Code rood kan ook uitgegeven worden als er een kleine kans is op een extreme weersituatie, maar de veiligheidsrisico’s groot zijn.”

Code groen betekent: geen bijzonderheden. Bij code geel wordt men aangeraden alert te zijn omdat er mogelijk kans is op gevaarlijk weer. Bij code oranje is er grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Dit kan heel lokaal zijn.

Tekst gaat verder onder deze tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Verenigd Koninkrijk

Ook de Britse weerdienst heeft voor het zuidoosten van Engeland, inclusief Londen, code rood uitgevaardigd vanwege storm Eunice. Het zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk was een dag eerder alvast gewaarschuwd voor de harde wind. De storm is daar vrijdagochtend aan land gekomen.

De Britse bevolking wordt aangespoord om thuis te blijven terwijl de storm over het land raast. De Met Office, de Britse variant van het KNMI, waarschuwt onder meer voor rondvliegende objecten. Met windstoten tot 145 kilometer per uur kan dat levens in gevaar brengen.

Er wordt in het Verenigd Koninkrijk niet vaak met code rood gewaarschuwd voor slechte weersomstandigheden. Voor bijna heel het zuiden is code rood afgegeven, in andere delen van het land geldt code geel en oranje. Lokale media omschrijven Eunice als misschien wel een van de ergste stormen in drie decennia.

Eunice

Storm Eunice, de vierde storm van dit jaar, trekt vanmiddag over Nederland. Een groot deel van het land krijgt te maken met zeer harde wind. KLM heeft, voor zover nu bekend, bijna 170 vluchten geannuleerd in verband met de storm en er rijden in de ochtend minder treinen. Vanaf 14.00 uur ligt al het treinverkeer stil. Veel teststraten en vaccinatielocaties gaan dicht vanwege Eunice en de ANWB stelt op de website dat het onderweg bij storm gevaarlijk kan zijn. ,,Het vraagt om aangepast rijgedrag en extra alertheid.”

KNMI gaf in 2021 recordaantal keren code oranje of rood Het KNMI heeft vorig jaar jaar een recordaantal van twaalf keer code oranje of rood uitgegeven voor gevaarlijke weersomstandigheden. Dat is het hoogste aantal sinds het waarschuwingssysteem is ingevoerd in 2010. Drie keer gaf het weerinstituut code rood: voor sneeuwjacht en ijzel in februari en voor de extreme neerslag in Limburg in juli, meldt het KNMI in zijn jaaroverzicht. Code rood is een weeralarm waarbij extreem weer een grote impact op de samenleving heeft. ,,De weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het maatschappijontwrichtend kan zijn. Dit kan heel lokaal zijn. Code rood wordt op zijn vroegst 12 uur voordat het het weerfenomeen zich voordoet uitgegeven. Code rood kan ook uitgegeven worden als er een kleine kans is op een extreme weersituatie, maar de veiligheidsrisico’s groot zijn”, aldus het KNMI op de website. Na vijf zeer warme jaren was 2021 qua temperatuur een normaal jaar. De gemiddelde temperatuur was 10,4 graden tegen 10,5 °C normaal. Uitschieters waren de zeer koele lente en warmste junimaand sinds 1901. Na een koele augustus waren de laatste vier maanden van het jaar (ruim) warmer dan normaal. Een opmerkelijke gebeurtenis was in juni een zogeheten valwind, die voor grote schade zorgde in Leersum. De valwind trad op tijdens een zwaar noodweer.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk al onze stormvideo's in onderstaande playlist:

Volledig scherm © ANP