Storm Ciara mogelijk heftiger dan verwacht, morgen besluit over dienstregeling NS

De storm die dit weekend Nederland bereikt, is mogelijk heftiger dan verwacht. Langs de kust is er kans op zeer zware windstoten tot 140 kilometer per uur, meldt Weerplaza. De NS neemt morgenmiddag een besluit over een eventuele aanpassing van de dienstregeling. ,,Die beslissing nemen we zo laat mogelijk zodat we zo goed mogelijk op het weer kunnen anticiperen.”

De eerste storm van het jaar, die de naam Ciara heeft gekregen, zorgt eerst voor onstuimig weer in Groot-Brittannië en trekt daarna onze kant op. Eerder was de verwachting dat de storm windkracht 9 zou hebben, maar dat is volgens Weerplaza mogelijk zelfs windkracht 10. Koud zal het niet worden. Met 11 tot 13 graden is het zeer zacht voor begin februari.

In de loop van zondagochtend krijgen we eerst te maken met een paar flinke buien, maar later begint de echte storm langs de westkust en in het noordwesten, met windstoten tot 130 kilometer per uur. Zondagavond en in de nacht van zondag op maandag valt er waarschijnlijk veel regen en zwakken de windstoten af tot 100 kilometer per uur.

Weerplaza over wat we van de storm kunnen verwachten:

Hoogste waterstand

Rijkswaterstaat verwacht dat de grote rivieren in het weekend de hoogste waterstand bereiken. Bij Lobith is de waterstand van de Rijn dan rond de 14 meter boven NAP. Daarna zakt het water, maar vanaf midden volgende week is een nieuwe stijging waarschijnlijk, aldus de dienst.



Waterschap Rivierenland, verantwoordelijk voor het stroomgebied van Rijn en Waal vanaf de Duitse grens tot in Zuid-Holland, denkt niet dat de storm die zondag wordt verwacht voor problemen gaat zorgen. Dat komt door een gunstige windrichting, aldus een woordvoerster. Bovendien zijn de rivierdijken berekend op een hogere waterstand dan dit weekeinde wordt bereikt. Waterschap Vallei en Veluwe houdt in het weekeinde wel extra dijkcontroles langs de IJssel.

Veel belangstelling

Water- en natuurbeheerders verwachten dit weekeinde veel belangstelling voor het hoge water. Staatsbosbeheer heeft een aantal gebieden langs de rivieren afgesloten om dieren die daar droge plekken hebben opgezocht, rust te gunnen. De waterschappen laten buitenpolders vollopen en nevengeulen gaan meestromen met de rivieren. Waarschijnlijk is ook een aantal ponten uit de vaart.

De invloed van de verwachte zuidwesterstorm op de opstuwing van het water is in Rivierenland kleiner dan in de dichter bij de zee gelegen Biesbosch bijvoorbeeld. Precies 25 jaar geleden zorgde onstuimig weer voor extra zorg op met name de wankelende Waaldijken bij Ochten en Heesselt toen het rivierwater het hoogste peil had bereikt.

Attractieparken

Ook dierentuinen en attractieparken bereiden zich voor op de storm. Onder meer attractiepark De Beekse Bergen houdt de leeuwen zondag binnen. Ook de zwarte beren in Dierenpark Zie-ZOO in Volkel gaan niet naar buiten vanwege de bomen rond hun verblijf.



,,We controleren sowieso altijd preventief op dode bomen of gevaarlijke takken. Die worden verwijderd zodat ze niet om kunnen waaien en op mensen of dieren terecht kunnen komen”, vertelt een woordvoerder van Libéma, het moederbedrijf van onder meer de Beekse Bergen, Dierenrijk Nuenen, Klimrijk Brabant en ZooParc Overloon.

Eerste storm met een naam

Ciara is de eerste storm die in Nederland een naam krijgt. Het KNMI zegt dat naamgeving van stormen het bewustzijn van gevaar verhogen. Waar in Groot-Brittannië en Ierland het publiek suggesties voor namen kan insturen, heeft het meteorologisch instituut hier een lijst opgesteld. Mogelijk wordt het publiek in de toekomst wel bij de naamgeving van stormen betrokken.

Maandagochtend is er overigens nog grote kans op overlast door de zware windstoten. Omgewaaide bomen en afgebroken takken kunnen op de weg en het spoor voor problemen zorgen.