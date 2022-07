Storing in bagagesysteem Schiphol: KLM checkt geen koffers in van passagiers op doorreis

Douchen in plaats van wassen met washandje? Verpleeg­huis wil dat familie meehelpt

Het tekort aan personeel is mede door corona tijdens deze vakantieperiode zó groot dat verpleeghuizen een dringend beroep doen op mantelzorgers. Wie wil dat zijn of haar naaste vaker wordt gedoucht in plaats van gewassen, moet soms zelf bijspringen. ‘Dit gaat in de toekomst altijd zo zijn.’

