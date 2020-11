Storing bij GGD, aantal nieuwe coronabesmettingen in Brabant neemt iets af

OM: Me­ga-cokelab in Drents dorpje goed voor driemaal jaaromzet Zeeman

15:53 Na de ontmanteling van een mega-cocaïnewasserij in het Drentse dorpje Nijeveen in augustus zijn inmiddels 26 mensen als verdachte aangehouden. Dat werd vandaag duidelijk tijdens het strafproces in de Amsterdamse rechtbank. Volgens het OM had het lab zo’n enorme capaciteit, dat het op jaarbasis goed was voor driemaal de omzet van textielketen Zeeman.