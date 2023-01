Storing bij digitaal toetsen van leerlingen via Cito, maar ‘oorzaak lijkt gevonden’

UpdateHet is momenteel niet mogelijk voor basisscholen om hun leerlingen online te toetsen op hun voortgang in lezen, rekenen en spelling via het systeem van Cito. Dat meldt de organisatie vanmorgen op de website. De oorzaak van de problemen lijkt echter gevonden.

Op de Cito-website staat nu: ,,We verwachten de oorzaak van de storing bij de digitale toetsen gevonden te hebben. We testen nu de oplossing. Om 13.00 uur komen we met een update.”

Ook gisteren waren er problemen met de online toetsing bij Cito. Gedurende de dag meldde de organisatie dat het probleem was opgelost na een software-update. Vanmorgen om 09.00 uur verscheen er wederom een bericht op de website over ‘een storing met het afnemen van digitale toetsen in Leerling in beeld’.

Leerlingvolgsysteem

Leerling in beeld is het nieuwe leerlingvolgsysteem van Cito. Leraren hebben daarbij, onafhankelijk van de lesmethode op hun school, nieuwe toetsen voor de kernvakken tot hun beschikking die zich aanpassen aan het niveau van het kind. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling wordt gevolgd. Zo kan het systeem een objectieve voorspelling geven van het best passende vervolgonderwijs.

Het gaat niet om de centrale eindtoets, die wordt pas afgenomen in april. Vanaf schooljaar 2023-2024 komt er al in februari een doorstroomtoets. Een Cito-woordvoerder laat weten dat ze wordt bijgepraat over de achtergronden rondom de storing en verwacht later op de dag met meer informatie te komen.

Scholen betalen voor het gebruik van Leerling in beeld licentiekosten van 299 euro per schooljaar. Daarnaast kost het complete pakket met online mogelijkheden 9,95 euro per leerling per schooljaar.

