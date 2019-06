Storing bij checken visumaanvragen: onterecht visa verstrekt aan criminelen

Dat meldt minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer. De onterechte visa werden volgens hem verstrekt in de periode van 26 maart tot 24 mei dit jaar. Van negen aanvragers werd het onterecht verstrekte visum ‘met kennisgeving’ ingetrokken, schrijft de minister in zijn brief die in het bezit is van onze redactie.



‘Deze personen stonden gesignaleerd wegens veelvoorkomende criminaliteit waaronder inbraak, verkeerswetovertreding, overtredingen van de Opiumwet, ongewenstverklaringen vanwege illegaal verblijf of medeplichtigheid aan illegale binnenkomst van een persoon.’



De politie zal volgens Grapperhaus actief controleren of de personen op de in hun visumaanvraag opgegeven adressen verblijven. Indien ze worden aangetroffen, dan wordt de reguliere werkwijze ten aanzien van ongewenste vreemdelingen gehanteerd. ‘Het kan overigens goed zijn dat deze personen nog niet het Schengengebied in zijn gereisd’’, aldus de bewindsman.