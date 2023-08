Stomdronken man rijdt motorrijdster rolstoel in: ‘Haar leven en dat van haar gezin is nooit meer hetzelfde’

Eerste Oekraïense restaurant opent in Schevenin­gen: ‘Sommige Nederlan­ders eten hier elke week’

Het eerste Oekraïense restaurant van Den Haag is te vinden in de Keizerstraat in Scheveningen. De naam: Sonya. Vernoemd naar het hondje dat het stelletje Anastasiia en Zina twee weken voor het begin van de oorlog adopteerde. ,,Daarna werd alles anders, dus is ze onze talisman.’’