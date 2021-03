Stoffelijke resten van baby gevonden in tuin ‘s-Heerenberg: ‘Mijn zoon is niet verdacht’

De politie heeft stoffelijke resten van een baby gevonden bij een onderzoek in en achter een woning aan de Krokusstraat in 's-Heerenberg (Gelderland).

Dat laat de politie weten in een persbericht. De politie had uit betrouwbare bronnen vernomen dat in de tuin mogelijk een overleden baby begraven zou zijn. In de loop van de dag werden de resten van de baby gevonden.

Een uitvaartondernemer uit Doetinchem nam gisteren iets voor vijf uur de resten van de baby mee. Hierbij viel op dat de uitvaartondernemer met een klein pakket de woning verliet.

Onderzoek

De politie doet onderzoek naar de omstandigheden en wat er precies is gebeurd. Dat onderzoek zal geruime tijd in beslag nemen, volgens de politie. Het is onduidelijk of er aanhoudingen zijn verricht.

,,Het onderzoek richt zich eerst op de hoofdvraag: de doodsoorzaak en het vaststellen van de omstandigheden”, laat politiewoordvoerder Ruud Visser weten. ,,Het is een trieste situatie die we verder niet kunnen uitleggen of toelichten.”

‘Ik kan het niet zeggen’

In de woning woonden tot voor kort een man en een vrouw. De vader van de man vertelde maandagavond dat zijn zoon en diens vrouw vorige week hadden besloten uit elkaar te gaan. Of de baby van zijn zoon en diens vrouw is, kon de vader niet zeggen: ,,Ik heb geen idee. Ik kan het niet zeggen en wil het ook niet zeggen.”

Volgens de vader woonde zijn zoon sinds vorige week alleen in het huis en was diens vrouw vertrokken. Waar zijn schoondochter is, kon de vader gisteren niet zeggen.

De zoon was maandagmorgen in de woning aan de Krokusstraat geweest toen de politie rond 09.30 uur aanbelde. De politie was daarna het onderzoek gestart en de zoon was de rest van de dag bij zijn vader gebleven. ,,Mijn zoon is niet verdacht”, vertelde de vader maandagavond.

Geen verband met vluchtpoging in ‘s-Heerenberg

In de loop van maandagmiddag vond er een ander incident in ‘s-Heerenberg plaats. Een jongeman werd achtervolgd vanuit Duitsland door de politie en aangehouden op de parkeerplaats van de Lidl in het grensstadje. Het bericht - er waren ook beelden van het incident bij de Lidl die via social media werden verspreid - zorgde ervoor dat buren in de Krokusstraat een verband legden met het onderzoek in het huis.

Vandaag maakte de politie bekend dat er geen verband is tussen de aanhouding bij de Lidl en de gevonden stoffelijke resten achter de woning.