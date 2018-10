Stint wil snel overleg met ministerie: 'alternatief vervoer is niet veiliger'

Het stilzetten van alle 3500 Stints zadelt honderden kinderdagverblijven in Nederland op met een enorme logistieke puzzel. In allerijl zoeken die naar alternatieven voor de bolderkarren die ruim twee weken na het dramatische ongeval in Oss door de verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) onveilig zijn verklaard.

De fabrikant wil spoedig in gesprek met het ministerie over het terugdraaien van wat de woordvoerder een 'voorbarig besluit' noemt. ,,Het is te vroeg om te concluderen dat de Stint niet veilig is. We willen in gesprek met het ministerie om dat recht te zetten, het voertuig moet weer toegelaten worden. Dit verbod leidt overal in het land tot enorme problemen, en het leidt ook weer tot gevaarlijke situaties, met taxi's, busjes en auto's die nu rondrijden bij dagverblijven en scholen.''

Volledig scherm De minister besloot op basis van de eerste technische onderzoeken om de Stint te schorsen. © Robin Utrecht (ANP)

Het verbieden van de elektrische bolderkar heeft veel gevolgen voor de kinderdagverblijven, die met de Stint een handig vervoersmiddel hadden om groepen kinderen van de buitenschoolse opvang naar school of activiteiten te brengen. ,,De Stint is niet voor niets populair'', zegt Gjalt Jellesma, woordvoerder van Boink, belangenvereniging voor ouders bij de kinderopvang. ,,Je komt er mee tot aan de voordeur, kunt parkeren op de stoep. Nu moet er weer met busjes gereden worden, moeten kinderen vaak verder lopen. Dus het is geen verbetering voor de veiligheid als Stints niet meer rijden. Kijk: we klagen niet, de minister wil geen risico's nemen, maar op de lange termijn is dit geen goed idee. Wij zeggen: breng samen met een technisch instituut in beeld hoe alle risico's verholpen kunnen worden en los het op. Dan kunnen we verder met de Stint 2.0.''

De Brancheorganisatie Kinderopvang hoopt eveneens op een snelle oplossing. ,,We snappen dat de Stint niet mag rijden, maar taxi's of busjes kunnen vaak niet tot aan de deur komen'', zegt woordvoerder René Loman. Gisteren becijferde de organisatie al dat het Stint-verbod kan leiden tot hogere opvangfacturen volgend jaar.

De fabrikant wil 'de dialoog' aan met met ministerie maar houdt ook nog altijd de optie van een juridische procedure open. ,,We hopen eruit te komen.''

De mogelijkheid van een gesprek met de Stint-fabrikant wordt nog besproken, meldt een woordvoerder van het ministerie: ,,De advocaat van Stint heeft een nadere onderbouwing gevraagd van ons besluit. In het contact daarover wordt de mogelijkheid van een gesprek meegenomen.''