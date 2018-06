'Stinkende man had nooit het vliegtuig in gemogen'

De Russische muzikant die zo stonk in het vliegtuig dat Transavia gedwongen een tussenlanding moest maken, had nooit het vliegtuig in gemogen. Dat stelt een Nederlandse passagiere die de vlucht meemaakte. Volgens de vrouw was al vanaf het begin duidelijk dat de man iets mankeerde. Inmiddels is de muzikant overleden aan een ernstige bacterie.

De Russische muzikant Andrey Suchilin (58) liep een bacteriële infectie op tijdens een vakantie op Gran Canaria. Die infectie bleek ook de stank te veroorzaken in het vliegtuig. Door de infectie leed de man aan necrose, waarbij lichaamsweefsel afsterft en een kwalijke geur verspreidt. Hij werd na de tussenlanding op 30 mei in een ziekenhuis in het Portugese Faro opgenomen, waar hij onlangs ondanks meerdere operaties in een coma raakte en overleed.

Open wond

Quote De geur was echt niet te doen. Er zijn ook mensen geweest die daadwerke­lijk over moesten geven Passagiere Transavia Volgens de passagiere, die niet met haar naam in de publiciteit wil, was zonneklaar voor iedereen dat de man ziek was. Ze vraagt zich nu af of de man wellicht besmettelijk was. ,,Vanaf het begin was duidelijk dat er iets aan die man mankeerde'', stelt ze. ,,Ik zei gelijk al dat er iets meer aan de hand was. Ik werk zelf in de ziekenzorg en zei meteen al dat die man een open wond had die aan het wegrotten was. We hadden op Las Palmas al vertraging omdat het vliegtuig uit Nederland vertraging had. Het inboarden moest ook allemaal heel snel. Op het laatste moment kwam deze meneer het vliegtuig pas binnen. Toen kwam er meteen al een enorme lucht van hem af en hebben we ook aangegeven dat dit niet kon. Maar de deuren gingen al dicht en we begonnen met taxiën.''



Tijdens de vlucht ging het van kwaad tot erger. ,,Wij zaten vijf rijen voor die man en die lucht was steeds te ruiken. Ik heb de bemanning ook aangesproken dat het echt niet kon. Het antwoord was dat de deuren al dicht waren en ze maar gewoon waren vertrokken. Ik merkte wel dat ze zelf ook wel wisten dat ze een inschattingsfout hadden gemaakt. Ze liepen wat heen en weer en gebruikten luchtverfrissers. Ze wisten duidelijk zelf ook niet wat ze er mee aan moesten. ''

Misselijk

Op een gegeven moment werd de stank aan boord zo ondraaglijk dat mensen die achterin zaten naar voren gingen. Passagiers in het vliegtuig werden letterlijk misselijk van de geur. ,,Ik moest zelf ook bijna overgeven. De geur was echt niet te doen. Er zijn ook mensen geweest die daadwerkelijk over moesten geven. Ik heb met een man gesproken die naast die man zat. Hij zag dat hij niet lekker werd. Dat hij zo zijn urine liet lopen. Het was echt te zien dat het niet goed ging met die man.''

Volgens de vrouwelijke passagiere heeft Transavia verkeerd gehandeld. ,,Ik vind dat ze direct naar de man toe hadden moeten gaan om te vragen wat er aan de hand was. Dan kan je de medepassagiers ook op de hoogte stellen dat er iets mis is. Ze hadden dit anders moeten aanpakken en ze hadden het denk ik ook al eerder door. Om die geur was echt niet omheen te komen, dat hadden ze bij het inchecken ook zeker geroken. Overal waar die man stond, was die geur. Hij had gewoon niet mee aan boord gemoeten. Dat vind ik nog steeds.''

Transavia

De vrouw is bepaald niet blij met vliegmaatschappij Transavia. Tot op de dag van vandaag is haar namelijk niets bekend over eventueel besmettingsgevaar. ,,Ze zijn heel slecht in reageren. Vanaf het begin hebben wij aan de bel getrokken, ze hebben het alleen maar over de privacy-wetgeving en dat we begrip moeten tonen. Natuurlijk snap ik dat, maar er zaten nog 160 man in het vliegtuig en ik zat er wel met een jong gezin. Als dit wel besmettelijk is, dan wil ik dat wel op tijd weten. ''

Op zijn eigen Facebookpagina schreef de inmiddels overleden Rus dat hij last van de schimmelinfectie candida. Hij stierf uiteindelijk in het ziekenhuis in Faro omdat zijn organen de strijd opgaven. Suchilin was volgens lokale media een van de pioniers van de rockmuziek in de voormalige Sovjet-Unie en werd gezien als een van de beste gitaarspelers van het land.

Doktersverklaring

Volgens een woordvoerder van Transavia is inmiddels gebleken dat het hier niet om een besmettelijke ziekte gaat. De vliegmaatschappij heeft de medische gegevens van de Rus niet ingezien, maar heeft naar eigen zeggen 'op basis van de recente publicaties in de media' een medisch specialist naar de zaak laten kijken. Passagiers van de vlucht worden nu op de hoogte gesteld van deze bevindingen. Transavia gaat verder contact leggen met het ziekenhuis in Faro om nog meer helderheid in de zaak te krijgen. De vliegmaatschappij zoekt ook nog uit of er bij het inchecken van de man goed gehandeld is.

De vliegmaatschappij heeft als algemene regel dat passagiers met een besmettelijke ziekte een verklaring van de dokter moeten overleggen waarin staat dat de ziekte niet meer in de besmettelijke fase zit.

Als de veiligheid van de vlucht of andere passagiers in het geding is, kan een luchtvaartmaatschappij een passagier volgens internationale regels in sommige gevallen weigeren. Dit gaat op bij een ernstige besmettelijke ziekte, maar ook als de noodzaak bestaat van een medische behandeling tijdens de vlucht.