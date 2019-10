Stikstofplan ingetrokken na felle acties van boeren

,,Door de ontstane onrust onder melkveehouders over een mogelijke alternatieve aanpak voor de stikstofproblematiek hebben we besloten de plannen in te trekken. Er is duidelijk geen draagvlak’’, laten zuivelbedrijven FrieslandCampina, NZO en ZuivelNL weten.

Belangengroep Farmers Defence Force (FDF) opende vrijdag fel de aanval op de zuivelsector. Het bestuur van FDF verspreidde de persoonlijke telefoonnummers van bestuurders van zuivelbedrijven. Ook werd vrijdagmiddag het hoofdkantoor van FrieslandCampina geblokkeerd. Zo wilde de belangenclub het plan van de zuivelsector om stikstofuitstoot te verminderen van tafel krijgen. Die missie is geslaagd.

Nieuwe vergunningen

De zuivelsector stelde in het plan een reeks maatregelen voor om de stikstofuitstoot door melkveehouders terug te brengen. De boeren vreesden vooral dat ze verplicht zouden worden om nieuwe vergunningen voor stalvoorzieningen aan te vragen als gevolg van het plan. ,,Het plan zorgt voor het innemen van de latente ruimte, als stallen van melkveehouders moeten worden voorzien van emissie-arme vloeren om de ammoniakuitstoot te verminderen’’, aldus FDF-voorman Mark van den Oever. Latente ruimte is het verschil tussen het werkelijke aantal dieren op stal en het aantal dieren dat in de vergunning staat. Veel boeren hebben namelijk in hun vergunning staan dat ze veel meer koeien mogen houden dan ze daadwerkelijk hebben. Met als doel om te kunnen groeien.

Van den Oever: ,,Dit betekent opnieuw een vergunning aanvragen waarmee de latente ruimte wordt verspeeld. Dat moeten we nooit accepteren, het betekent het einde van de Nederlandse veehouderij en daar houden we de bestuurders persoonlijk verantwoordelijk voor. Het is code rood.’’

Blokkade FrieslandCampina

Bij FrieslandCampina ontvingen ze vandaag niet alleen veel boze telefoontjes, maar kregen ze ook bezoek van zo'n twintig boeren die met hun trekkers het hoofdkantoor in Amersfoort blokkeerden. Woordvoerder Sjoerd van Sprang noemt de FDF-oproep om onder meer FrieslandCampina-bestuurders te belagen ‘bijzonder’. ,,Je kunt beter met elkaar in gesprek gaan. Wij representeren nota bene de melkveehouderij, dus wat ze nu doen is nogal opvallend. We gaan sowieso in overleg met de boeren, want we proberen er samen uit te komen.’’ Over het verspreiden van de persoonlijke telefoonnummers door het FDF-bestuur is Van Sprang duidelijk: ,,Hoe zou u dat zelf vinden?’’ De actie van FDF wordt ook door ZuivelNL niet goed ontvangen. ,,Het is in ieder geval niet onze werkwijze.’’

Agractie

Agractie, de andere grote boerenprotestbeweging, laat weten kennis te hebben genomen van het stevige FDF-statement. ,,Wij hebben hier als Agractie niets mee te maken, daar laten we het bij’’, aldus woordvoerder Bart Kemp. Hij laat in het midden of zijn organisatie het protest tegen het stikstofplan steunde. Ook heeft Kemp geen mening over de oproep om bestuurders uit de zuivelsector zoveel mogelijk persoonlijk te benaderen.

De neuzen van de landbouworganisaties stonden een dag eerder, donderdag, nog dezelfde kant op. Op uitnodiging van FDF kwamen in Nijkerk vertegenwoordigers uit de veehouderij, akkerbouw, fruitteelt, vakbonden, LTO, FDF en Agractie samen om één front te vormen in het belang van de agrarische sector. Volgens Kemp was het een vruchtbare bijeenkomst. ,,We hebben die avond een eigen plan voor het terugdringen van stikstofuitstoot op tafel gelegd. Dit gaan we nu samen verder uitwerken en dat heeft tijd nodig.’’

De komende weken blijven boeren en ook bouwbedrijven nog in onzekerheid over hun lot. Het kabinet en de provincies nemen tot 1 december de tijd om het stikstofbeleid juridisch dicht te timmeren, in de hoop dat op korte termijn weer vergunningen kunnen worden verstrekt. ,,Het is complex, maar het is wel duidelijk dat wij richting moeten gaan geven’’, aldus landbouwminister Carola Schouten.

In Den Bosch werd vandaag weer door duizenden boeren gedemonstreerd tegen het stikstofbeleid. Bekijk hier de beelden: