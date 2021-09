Stichting Huiskat Thuiskat stapt naar de rechter: ‘Katten moeten binnen blijven’

Flatbewo­ners zitten al wekenlang in lijkgeur: ‘Maag draait om alleen al bij de gedachte’

28 september Kotsmisselijk worden ze ervan. Bewoners van een Delfts wooncomplex smeken hun verhuurder al twee weken of de ondraaglijke walm en de sleepsporen, afkomstig van de buurman die maandenlang dood in zijn flatje lag, weg kunnen worden gepoetst. ,,De lijkenlucht is zo penetrant, dat m’n maag alleen al bij de gedachte aan de geur omdraait.”