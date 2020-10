Stevige buien brengen deze week meer regen dan normaal valt in een hele maand

Op sommige plekken in Nederland kan deze week meer regen vallen dan normaal gebeurt in een hele maand. Net als gisteren, toen zo’n 70 milliliter water viel, krijgen we vandaag hoogstwaarschijnlijk te maken met wateroverlast.

Dit geldt vooral voor de kustprovincies, met de heftigste buien in het noordwesten van het land. Er valt veel neerslag in korte tijd en het kan gaan onweren.



Er zijn momenteel veel storingen in de buurt van ons land. Deze zorgen ervoor dat het moeilijk te voorspellen is of we ook volgende week kletsnat weer kunnen verwachten. Op z’n vroegst is er donderdag pas meer te zeggen over de weersvoorspelling van volgende week. ,,Het ziet er allerminst stabiel uit", zegt meteoroloog Wilfred Janssen van Weerplaza.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Dat er in het najaar meer neerslag valt in de kustgebieden is niet ongebruikelijk. De oorzaak is een combinatie van een relatief warme Noordzee en de langzaamaan kouder wordende atmosfeer doordat de dagen steeds korter worden. Hierdoor stroomt relatief koele lucht over het warme zeewater, wat buien veroorzaakt.

Donkere Dagen Offensief

Nu het weer langer donker is, is de landelijke politie het Donkere Dagen Offensief gestart. De politie wil benadrukken dat criminelen tussen september en maart vaker actief zijn en hoopt zo woninginbraken, straatroven en overvallen te voorkomen.



Agenten zijn in deze tijd extra alert en de politie roept burgers op dit ook te zijn. ,,Denk aan het aanbrengen van goed hang- en sluitwerk, maar ook aan buitenverlichting", aldus Sybren van der Velden, projectleider Woninginbraak en Heling. ,,Of binnen wat lampjes aan laten op het moment dat je van huis bent.”

