Sterrenrestaurant Joelia blijft als enige open dankzij truc: ‘Misschien mag het zo, maar ik heb als klant bedankt’

LIVE | Meer dan 8 miljoen besmettin­gen in VS, uitbraak Qingdao gelinkt aan havenarbei­ders

9:39 Het aantal coronabesmettingen dat is vastgesteld in de Verenigde Staten is de 8 miljoen voorbij. De autoriteiten registreerden in minder dan een maand tijd een miljoen nieuwe coronagevallen, becijferde persbureau Reuters. En de autoriteiten in de Chinese metropool Qingdao denken dat het coronavirus zich lokaal kon verspreiden door twee havenarbeiders. Het laatste coronanieuws lees je in ons liveblog. Lees hier het blog van de afgelopen dagen terug.