Sterre (18) deelt haar leven met kanker met duizenden volgers

Opnieuw code geel: harde windstoten en pittige buien met onweer, hagel en natte sneeuw

Woensdag waren we gezegend met heerlijk weer, maar vandaag dringt er opnieuw koudere lucht ons land binnen. Later vanmiddag trekt er ook nog een actiever regengebied van west naar oost over Nederland. Dat gaat gepaard met harde windstoten tot wel 90 kilometer per uur, waardoor we opnieuw spreken van code geel.

24 februari