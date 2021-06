‘Sterke stijging van meldingen discriminatie door coronapandemie’

Het aantal meldingen en registraties van discriminatie is in 2020 sterk gestegen. De grootste stijging zit in het aantal klachten over discriminatie op grond van huidskleur en afkomst.

Dat blijkt uit het jaarrapport Discriminatiecijfers dat is opgesteld door antidiscriminatiebureau Radar en dat vandaag wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. De cijfers zijn gebaseerd op gegevens van antidiscriminatiebureaus, de politie, het College voor de Rechten van de Mens, het meldpunt internetdiscriminatie MiND, de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman.

Zo registreerde de politie vorig jaar 6141 discriminatie-incidenten, 700 meer dan in 2019. Bij de antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) kwamen 9575 discriminatiemeldingen binnen, meer dan het dubbele van een jaar eerder. MiND ontving 843 meldingen van discriminatie op het internet (692 in 2019).

‘Voorkomen is beter dan Chinezen’

Radar geeft verschillende verklaringen voor de stijging. Zo had bijna de helft van het aantal meldingen dat bij de ADV's binnenkwam betrekking op één zaak: het omstreden carnavalslied Voorkomen is beter dan chinezen. ‘Ook veel andere meldingen hielden op een of andere manier verband met corona’, schrijft de organisatie.

De corona-pandemie begon in China, wat wereldwijd leidde tot discriminatie van Aziaten. ‘Alle instanties hebben incidenten geregistreerd van met name mensen met een Oost-Aziatische achtergrond, die werden uitgescholden voor bijvoorbeeld ‘corona’ of ‘coronachinees’, die belachelijk werden gemaakt of bespuugd, genegeerd of als paria werden behandeld door winkelmedewerkers.’

Black Lives Matter

Ook kan de stijging ‘niet los worden gezien van de Black Lives Matter-demonstraties en de groeiende maatschappelijke aandacht voor racisme’, meldt Radar. In de zomer van 2020 vonden in de VS veel Black Lives Matter-demonstraties plaats na de dood van George Floyd door politiegeweld. Ook in Nederland gingen duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen racisme.

Radar stelt ook dat het aantal meldingen slechts het topje van de ijsberg is. ‘Veel incidenten worden niet herkend als discriminatie of worden niet gemeld bij een van de genoemde instanties. Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat slechts 3 procent van de ervaringen van discriminatie wordt gemeld bij een instantie die beroepsmatig discriminatie registreert.’

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s: