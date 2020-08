‘Sterfte onder nierpatiënten met corona hoger dan onder hart- en longpatiënten’

Het doel van het onderzoek is om meer te weten te komen over de risico's van nierpatiënten met corona en hoe artsen hen beter kunnen behandelen. Ook willen de onderzoekers achterhalen hoe deze patiënten het best behandeld kunnen worden om de kwaliteit van leven te verbeteren.



,,Wat we in die allerdrukste periode zagen gebeuren was dat met name dialysepatiënten niet op de intensive care werden opgenomen”, zegt onderzoeksleider Ron Gansevoort. ,,Het leek erop dat artsen dachten dat ze dat niet zouden overleven. Maar het is belangrijk om dit soort afwegingen te maken op basis van feiten in plaats van op vooroordelen en dat er een algemeen, onderbouwd beleid komt. Het belangrijkste is een goed behandeltraject voor patiënten.”