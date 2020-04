Sterfte onder bewoners verpleeghuizen en instellingen bijna verdubbeld

De sterfte onder bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en gehandicapten, gevangenissen en asielzoekerscentra is bijna verdubbeld. In instellingen was in week 14 (30 maart tot en met 5 april) de sterfte bijna twee keer hoger dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020. Dat melden het CBS en het RIVM op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

In 2020 overleden er tot en met week 10 (tot en met 8 maart) gemiddeld 797 mensen per week in instellingen. In week 14 is dat cijfer opgelopen naar 1485. Bij particuliere huishoudens steeg het aantal overledenen van gemiddeld 2336 per week in de eerste tien weken van 2020 naar 3552 in week 14.

De schattingen zijn gebaseerd op het aantal overlijdensberichten dat het CBS tot nu toe ontvangen heeft voor week 14 in combinatie met verzamelde gegevens over bewoners van de zogenaamde institutionele huishoudens (mensen die in een instelling wonen).



Voor Actiz, brancheorganisatie van verpleeg- en verzorgingshuizen, komen de CBS-cijfers niet als een verrassing. ,,Het is niet fijn’’, zegt bestuurder Conny Helder. ,,De meeste mensen die overlijden aan het coronavirus zijn gemiddeld tussen de 80 en 85 jaar. Dat is net de populatie in onze huizen.’’

Brabant

Vooral in het zuiden worden instellingen zwaar getroffen. In week 14 overleden er in Noord-Brabant 324 bewoners van instellingen. In Limburg waren dat er 158. In Noord-Brabant is dat bijna 3 keer zoveel als in een gemiddelde week in de eerste tien weken in 2020, in Limburg 2,5 keer zoveel. In Noord-Nederland was de sterfte in instellingen niet of nauwelijks verhoogd.

Helder wijst erop dat mensen in verpleeghuizen ook ‘onderliggend lijden’, ofwel andere aandoeningen hebben. ,,Het sterftecijfer ligt al veel hoger dan in de normale populatie. Als ze dan ook met het virus in aanraking komen, worden ze sneller ziek. Het aantal sterfgevallen zal de komende periode ongetwijfeld toenemen. We zitten in een complexe situatie.’’

Getest

Al eerder werd duidelijk dat het aantal ouderen dat in verpleeghuizen overlijdt aan corona, hoger ligt dan valt af te lezen uit RIVM-cijfers. Dat komt omdat het RIVM alleen mensen meetelt die positief zijn getest op het virus.

Van de Nederlandse verpleeghuisbewoners zijn er ruim 5300 besmet met het coronavirus. Dat schreef NRC gisteren op basis van een update van twee elektronische patiëntendossiersystemen die verpleeghuizen gebruiken: ‘Ysis’ en ‘Ons’. In totaal wonen zo’n 120.000 mensen in Nederland in een verzorgings- of verpleeghuis.

Deze week werd ook al bekend dat minimaal 8000 zorgmedewerkers besmet zijn (geweest) met het coronavirus, Vakbonden zijn bezorgd en eisen meer bescherming.