Stem op dé Frekkel van Nederland! En de genomineerden zijn...

Vrouw opgepakt na vondst door geweld omgekomen man (58) in Gelderse woning

12:01 In een woning in het Gelderse dorp Doornenburg is vanochtend onder verdachte omstandigheden het levenloze lichaam van een 58-jarige man gevonden. Volgens de politie is hij door geweld om het leven gekomen. De politie heeft een 58-jarige vrouw aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de man.