Stelling: Moonsisters & moederharten, onschuldig of niet?

‘I will not get the shot’, appte mijn vriendin Sam op hoge toon vanuit LA, waar ze als privéchef veganistisch kookt voor bekende Hollywoodsterren. ‘Gewoon gezond blijven eten, de juiste vitaminen nemen, and you’ll be fine!’, kreeg ik als gratis tip mee. Ik sputterde nog even tegen, maar deze tanker lag op ramkoers. Ze had diepgravend online research gedaan en geloofde meer in de geneeskrachtige werking van kurkuma dan in het wereldwijd goedgekeurde vaccin. Deze opvatting van mijn ooit zo nuchtere vriendin was even schrikken, maar het verbaasde me aan de andere kant ook niet. Ze had de laatste jaren een paar afslagen genomen op het holistische spectrum en houdt er sindsdien opvattingen op na die nogal botsen met de wetenschap, die volgens haar ‘ook maar een mening is’.

Ik hoorde zelfbenoemde foodexpert Rens Kroes hetzelfde verkondigen toen ze een paar jaar geleden onder vuur kwam te liggen, nadat ze beweerde dat een glas klei hartstikke goed is voor je gezondheid. Ook Rens’ zus Doutzen Kroes zet haar vraagtekens bij de werking van het vaccin en ziet meer heil in het boosten van het immuunsysteem met vitamines en gezonde voeding. ‘Ik laat mij niet dwingen om te vaccineren’, galmde het vanuit haar riante vrijstaande villa in het Gooi. De dames kunnen elkaar de ongewassen hand schudden.

Moonsisters

Zou mijn vriendin Sam in Nederland wonen, dan had ze mij waarschijnlijk ingeruild voor de antivax-vriendinnenclub van Doutzen en haar Moonsisters Jetteke en Lieke van Lexmond. De Moonsisters lanceerden vorige week - na mooie verkoopcijfers in 2021 dankzij opkontjes van bevriende bladenmakers - hun tweede maankalender in het samenzijn van een select groepje influencers, (ex)voetbalvrouwen en, je verwacht het niet, spirit animal Doutzen. De nieuwe maankalender biedt vrouwen, in combinatie met een setje chakrastenen (voor 39,95 euro verkrijgbaar in de MoonShop), houvast in deze barre, bange tijden. Dat klinkt nogal Jomanda 2.0. En dat is het ook. Behalve dat de dames van Lexmond niet in blauw gewaad maar in een mantelpakje van Chanel met Cartier Love Bracelets gekleed gaan.

Je zou kunnen denken: laat die luxepoezen lekker aanrommelen met chakrastenen en geurkaarsen. Ieder beest z’n zelfgekozen feest. Maar dat dachten we destijds ook van medium Jomanda. En we weten allemaal wat daarmee gebeurde. De Moonsisters lagen al eens onder vuur, zeker nadat ze vorig jaar in een uitzending van Koffietijd ‘de pittige transitie van Mars naar Stier’ als verklaring voor de bestorming van het Capitool in de VS gaven.

Ook deze week was het raak toen bekend werd dat Rituals met de zussen in zee ging. Twitter was te klein, maar daar hadden Lieke en Jetteke een zusje dood aan. Die kunnen zich heel goed afsluiten van negatieve energie, iets wat mij helaas niet lukt – typisch gevalletje Tweeling. In onzekere tijden zijn mensen op zoek naar houvast.

Vrouwen die in maankalenders en #selfcare geloven gaan op zoek naar alternatieven en komen via dokter Google uit bij de Moonsisters en hun mede-moederharten die onwetenschappelijk bagger uitkramen. Over ‘in je kracht staan’ dankzij de stand van de maan, transities van planeten en de geneeskrachtige werking van edelstenen en kruiden. En ondertussen openlijk hun wantrouwen tegen vaccinaties uitspreken. Dat is gevaarlijk. Want je wil niet dat ook maar één persoon gelooft dat dit #selfcare-gezwets een geneeskrachtig alternatief biedt tegen corona. En als straks in de herfst de besmettingscijfers weer omhoogvliegen, er nieuwe varianten muteren en er wellicht nieuwe maatregelen moeten worden genomen omdat de ic’s het niet aankunnen, is het makkelijk praten vanuit je villa in het Gooi.

