‘Stel wietteler schadeloos die moet wachten op markttoegang’

Ook André Knottnerus, de voorzitter van de voormalige adviescommissie wet gesloten coffeeshopketen, zegt dat het cruciaal is voor het slagen van het experiment dat de telers gelijktijdig kunnen leveren aan de coffeeshops. ,,Als men langer bepaalde investeringen in de lucht moet houden die zich niet terugbetalen, dan moet je oplossingen vinden en misschien ook de beurs trekken.”

De legaal geteelde ‘staatswiet’ gaat in de tweede helft van komend jaar in de verkoop in verschillende coffeeshops. Dat is het streven van het kabinet, schreef demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) begin november, ook namens Hugo de Jonge (Volksgezondheid), in een brief aan de Tweede Kamer.