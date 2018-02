Stel uit Tubbergen jarenlang de cel in voor uitbuiten 'huisslaaf'

De rechtbank in Almelo heeft Adje B. en zijn vrouw Gretha vandaag veroordeeld tot 4 en 3,5 jaar gevangenisstraf voor het jarenlang uitbuiten en gevangen houden van 'huisslaaf' Jeffrey, in hun woonwagen in Tubbergen (Overijssel). In beide gevallen is een jaar van de straf voorwaardelijk. Ook moeten ze zijn schade van 40.000 euro vergoeden, en ruim vier ton aan de staat betalen.