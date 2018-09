Stel uit Apeldoorn overleeft caravanbrand in Brabantse Bladel niet

Kinderom­buds­vrouw 'ongeloof­lijk blij'

8 september Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer is 'ongelooflijk blij' dat de kinderen Lili en Howick in Nederland mogen blijven. ,,Niet alleen voor Howick en Lili, die hier in Nederland thuishoren, maar ook voor Nederland. De kinderrechten en het welzijn van kinderen hebben uiteindelijk overwonnen'', stelt ze in een verklaring.