Stel je voor: geile Gerrit staat handenwrijvend op jou te wachten

Kunst van Ed wordt op AliExpress illegaal verkocht voor een schijntje: ‘Omvang gigantisch’

Een labrador achter het stuur van een Citroën 2CV, of een dalmatiër als piloot. Kunstenaar Ed van der Hoek (61) uit Hellevoetsluis schildert kleurrijk en direct herkenbaar werk. Helaas zien niet alleen liefhebbers de waarde in van zijn kunst. Schimmige figuren verdienen goud geld over de rug van Ed, met zíjn afbeeldingen. Volgens hem loopt de schade op tot wel 30 miljoen (!) dollar.

10:26