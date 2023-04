Stekker gaat uit kostenslurpende Floriade: ‘Past niet meer in deze tijd’

De wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade, die tot nu toe eens in de tien jaar plaatsvond, houdt op te bestaan. De laatste editie in Almere was een financieel debacle.

Na zeven edities heeft het bestuur van de Nederlandse Tuinbouwraad woensdag besloten geen nieuwe Floriade te organiseren. ,,Floriade Expo 2022 in Almere maakte duidelijk dat het concept wereldtuinbouwtentoonstelling niet meer past in deze tijd", valt te lezen in een persbericht.

De laatste Floriade heeft volgens de organisatie aangetoond dat de communicatiemethoden zodanig veranderd zijn dat zo’n groot evenement niet meer de grote bezoekersaantallen trekt en financieel haalbaar is.

Het evenement was steeds zes maanden lang geopend voor het publiek uit binnen- en buitenland en was niet alleen van belang voor de promotie van de Nederlandse tuinbouw, maar droeg ook bij aan het imago van Nederland als belangrijke agrarische innovator.

Enorme keuze

Alleen: de consument kreeg de afgelopen decennia een enorme keuze uit vrijetijdsbestedingen, waardoor een bezoek aan de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade niet meer vanzelfsprekend werd. Ook werd het houden van een dergelijk tijdelijk evenement steeds complexer en daardoor duurder én risicovoller. In tegenstelling tot eerdere edities, had zich aan het slot van de Floriade in 2022 nog geen enkele nieuwe gaststad gemeld.

Voor een gemeente of regio is het steeds minder aantrekkelijk geworden om een Floriade te organiseren. Zeker nadat de bezoekersaantallen in Almere in 2022 tegenvielen. Er werd minimaal 85 miljoen euro verlies behaald, al verschijnt de officiële eindafrekening pas volgende maand. Rekening wordt gehouden met een veel groter verlies, van zeker 200 miljoen euro. Dat berekende oud-directeur Hans van Driem enkele maanden geleden.

Daarbij komt dat het terrein in Almere direct na het evenement bebouwd zou worden, voor een grote woonwijk. Maar een halfjaar na dato is er nog geen paal geslagen.

‘Jammer’

De Nederlandse tuinbouwsector vindt het jammer dat te weinig bezoekers hebben kunnen genieten ‘van al datgene wat de tuinbouwsector te bieden heeft, zowel in de vorm van producten als in de vorm van de allernieuwste innovaties’.

Het bestuur beraadt zich nog op een alternatief evenement. Dat zal worden gesteund door tuinbouw-vakgroepen. ,,Als tuinbouw vinden we het belangrijk onze boodschap richting de wereld uit te dragen”, aldus vertegenwoordiger rond de sluiting van de Floriade in Almere.

