Stekende klant (60) badkamerzaak overleden nadat medewerker hem op hoofd sloeg: ‘Tragische uitkomst’

Een 60-jarige man die tijdens een hoogoplopend conflict in een badkamerwinkel in Amersfoort gewond raakte, is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Dat maakte de politie dinsdag bekend.

Wat zich precies op 17 mei in de winkel aan de Nijverheidsweg-Noord heeft afgespeeld wordt nog onderzocht, zo zegt de politie. Er wordt vooralsnog uitgegaan dat een medewerker van de winkel uit noodweer handelde.

Inmiddels is wel duidelijk dat de 60-jarige klant verhaal kwam halen in badkamerzaak Sanisale. Hij had een mes bij zich waarmee hij een 39-jarige medewerker bedreigde. Hierop schoot een 29-jarige collega te hulp, die in zijn been werd gestoken.

Voorwerp uit de winkel

Daarop sloeg de 39-jarige medewerker de man met ‘een voorwerp uit de winkel’ tegen het hoofd. Welk voorwerp dat is wil de politie niet zeggen in verband met het lopende onderzoek.

De politie trof tegen 15.25 uur twee gewonde mannen aan in de winkel. De medewerker kon na behandeling van zijn beenwond naar huis. De klant werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden.

Reactie Sanisale

Badkamerpecialist Sanisale betreurt het ten zeerste dat de klant is overleden. ,,Dit is een zeer tragische uitkomst”, aldus de zegsman van de FG-Groep, een landelijke keten van merkformules in de keuken- en sanitairbranche.

,,Nadat de klant een medewerker van Sanisale aanviel ontstond een schermutseling in de winkel om de veiligheid te bewaren. Hierbij is de belager gewond geraakt, waarna meteen de nooddienst is gebeld en de klant in een stabiele zijligging is gelegd. Helaas hebben we vernomen dat hij in het ziekenhuis is overleden.”

Aanleiding van het steekincident

Aanleiding voor het steekincident was een geschil over een levering die werd uitgesteld, omdat de klant niet had betaald. De klant had de afgelopen tijd zakelijke correspondentie per mail gevoerd met de franchisenemer van Sanisale Amersfoort. Hieruit kon niet worden opgemaakt dat de klant verkeerde bedoelingen had. Pas recent begon de klant de franchisenemer telefonisch te bedreigen. De bewuste woensdag kwam de klant naar de vestiging aan de Nijverheidsweg en stak hij met een mes op een verkoper in. Aanwezig winkelpersoneel wist de belager te overmeesteren en de politie te alarmeren.

Voor het personeel van de vestiging Amersfoort wordt nazorg georganiseerd.