Steigerbouwer Timo (22) werd op straat gescout en loopt nu modeshows in Milaan

Zijn collega’s in de bouw weten wel raad met Timo’s bijzondere carrièrewending. Ze doen in zijn bijzijn graag een aanstellerig catwalkloopje na, bedelen of zij niet een keer mee mogen naar een fotoshoot, en plannen hem in het werkrooster onder de naam ‘Het Modelletje’ in. ,,Mijn collega’s plagen me er graag mee maar da’s niet erg, want ze zijn best trots, denk ik. Mijn baas is dat zeker. Ik krijg, als ik het op tijd aangeef, altijd vrij voor een klus in het buitenland.’'



Zijn collega’s zijn bovenal nog een beetje verbaasd over Timo’s lancering in de modewereld. En Timo zelf? Die noemt het ‘bizar’. Hij heeft zichzelf nooit als model gezien. Van de modewereld weet hij weinig. En om designerkleding geeft hij al helemaal niet. ,,Vroeger droeg ik bijna altijd een T-shirt en spijkerbroek maar dat verandert nu wel een beetje. Nu ik in dit wereldje zit, trek ik sneller een nette broek en overhemd aan.’'