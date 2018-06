Steekpartij tussen man en vrouw in Valkenswaard, man gewond, beiden aangehouden

In een woning in Valkenswaard (Noord-Brabant) heeft vanochtend rond 6.50 uur een steekpartij plaatsgevonden tussen een man en een vrouw. De man raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. De vrouw raakte lichtgewond. Beiden zijn aangehouden.

De politie doet onderzoek in de woning en ondervraagt getuigen. Volgens agenten heeft de vrouw de politie ingeschakeld. Zij zou de man hebben gestoken.

Buurtbewoners melden dat het op dit adres vaker hommeles is. Het stel dat tussen de 35 en 45 jaar oud is zou vaker ruzie hebben. In het huis wonen volgens omwonenden geen kinderen.

De Wollegrasstraat, waar de steekpartij plaatsvond, ligt in de wijk Het Gegraaf, waar de laatste tijd vaker incidenten waren. Omwonenden erkennen dat. ,,De laatste vijf jaar is het hier vaak raak." Buurtbewoners voelen zich steeds vaker onveilig in hun eigen wijk.

Vuurwapen

Zo omsingelde eind mei een arrestatieteam een woning omdat zich daar mogelijk een man ophield met een vuurwapen. Er bleek niemand aanwezig, de bewuste man werd later aangehouden in Waalre. Eerder was het elders in de buurt eveneens onrustig. Daar moest een appartement dicht na een drugsvondst en vond een inbraakgolf plaats.

Tuinfeest

In mei vorig jaar ontaardde een tuinfeest in een massale vechtpartij. Een van de bezoekers werd daarbij gestoken. Ook in mei moest de politie massaal uitrukken omdat een bewoner aan de Nieuwe Waalreseweg zich hevig verzette tijdens zijn arrestatie.

Vuurwerkbom