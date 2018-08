Steekpartij Eindhoven waarschijnlijk drugsgerelateerd, tiener zwaargewond

De politie weet nog weinig details. Het slachtoffer is in zorgwekkende toestand opgenomen in het ziekenhuis. Volgens de politie heeft hij zelf nog niets kunnen vertellen over wat er precies gebeurd is. Over de dader is bekend dat hij negroïde is en donkere kleding draagt. Na enig onderzoek heeft de politie een idee wie hij is. De jongen of man is nog op de vlucht is. In de omgeving wordt naar hem gezocht.