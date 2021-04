Steekincident in azc Limburg: zeven gewonden

Bij een steekpartij in het asielzoekerscentrum in Echt zijn gisteravond zeven mensen gewond geraakt, van wie twee zeer ernstig. Voor hun leven wordt gevreesd, zegt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De politie heeft een 24-jarige bewoner van het azc als verdachte aangehouden.

Vijf van de zeven gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, de twee zwaargewonden per traumahelikopter. De steekpartij deed zich rond 22.15 uur woensdagavond voor in een gebouw op het terrein van het azc. De aanleiding is nog onduidelijk. Alle slachtoffers zijn asielzoekers.

Meerdere patrouilles van de politie gingen ter plaatse, onder meer om eventuele onrust te voorkomen. ,,Er wonen in het azc immers zoveel verschillende nationaliteiten die opeens met een geweldsexplosie geconfronteerd werden”, aldus de woordvoerder. Maar volgens hem is het niet onrustig geweest, en is iedereen weer veilig in de eigen woonruimte.

Het COA laat weten: ,,We zijn zeer geschrokken van het incident dat gisteravond op azc Echt plaatsvond. We leven enorm mee met onze bewoners die bij dit incident direct betrokken zijn geweest en nu in het ziekenhuis liggen, of hier ter plaatse getuige van zijn geweest. De politie doet onderzoek naar de toedracht en heeft gisteravond een van onze bewoners aangehouden en meegenomen voor verhoor. Wij zijn er nu voor de rest van onze bewoners en zullen hen op passende wijze opvangen en begeleiden. En datzelfde geldt uiteraard voor de medewerkers van de locatie.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.