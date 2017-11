Steeds meer zorgen over schadelijk gifgas in vliegtuigcabines

,,Toen ik alle symptomen las, wist ik het zéker: ik ben ook slachtoffer geworden van giftige dampen in een vliegtuig", zo stelt een Belgische stewardess. De jonge vrouw werkte tot begin dit jaar voor Brussels Airlines, maar stopte vanwege ziekteverschijnselen. ,,Ik spreek over mijn ervaringen omdat ik mij zorgen maak om mijn voormalige collega's. Zij verdienen het om in een gezonde omgeving te werken."



Het gebeurde op 19 maart vorig jaar, tijdens een vlucht van Venetië naar Brussel, vertelt Stephany K. aan de Vlaamse krant HLN. ,,Er waren zo'n veertig passagiers, drie stewardessen en twee piloten aan boord van de Airbus A319. Bij het starten roken we olie, maar dat gebeurde wel vaker, dus maakten we ons geen zorgen."

Quote Mijn collega zat lijkbleek op haar stoeltje. Ze dacht dat ze zou flauwvallen Stewardess Stephany K. Na enkele minuten in de lucht ging het flink mis. ,,Mijn collega en ik zaten achteraan in het vliegtuig. We werden allebei misselijk, hadden last van irritatie aan de ogen en werden kortademig. Toen een derde collega naar achteren kwam, merkte ze eerst niks, maar enkele ogenblikken later zat ze lijkbleek op haar stoeltje. Ze dacht dat ze zou flauwvallen."

Motorolie

Het aerotoxisch syndroom, een verzamelnaam voor vreemde neurologische ziekteverschijnselen waar piloten en cabinepersoneel last van kunnen hebben, zou onder meer worden veroorzaakt door de giftige stof tricresylfosfaat (TCP). De stof komt via druppeltjes motorolie in de luchtverversingssytemen (waaronder de airco) van vliegtuigen. De stof verspreidt een smerige geur (die een beetje naar oude sokken zou ruiken) en zorgt soms zelfs voor mist in de cabine.

Maar hoe schadelijk is TCP nou eigenlijk? En welke stoffen in de luchtsystemen van vliegtuigen zijn nog meer schadelijk? De wetenschap is het er niet over eens, en dus wordt het aerotoxisch syndroom niet officieel als beroepsziekte erkend. Piloten en stewardessen die er last van hebben worden dikwijls doorgestuurd naar de psycholoog, tot groot onvrede van voormalig piloot en arts Michel Mulder.



Mulder strijdt al lang voor erkenning van het syndroom. Volgens hem is het een kwestie van tijd voordat het syndroom een officiële status krijgt. Sinds een aantal jaar staat hij, medisch en mentaal, zijn voormalig collega Willem Felderhof bij, die kampt met dezelfde klachten. Felderhof kwam deze week in het nieuws toen tv-programma Zembla onthulde dat hij bij KLM een zwijgcontract moest ondertekenen. Als hij over zijn ziekte of over giftige dampen in vliegtuigen spreekt, dan riskeert hij een boete van 300.000 euro.

Quote In Nederland hebben 70 piloten, 500 stewardessen en 35.000 vliegende passagiers er chronisch last van Michel Mulder Naar aanleiding van deze getuigenissen lijkt er een beerput te zijn opengetrokken. Verschillende vliegtuigmedewerkers doen nu hun verhaal. Daaruit kan worden geconcludeerd dat er over de hele wereld vliegtuigpersoneel thuis zit, omdat ze kampen met onbegrepen klachten. De cijfers liegen er volgens Mulder ook in eigen land niet om: ,,In Nederland hebben 70 piloten, 500 stewardessen en 35.000 vliegende passagiers er chronisch last van."

Volgens KLM is bij Felderhof geen sprake geweest van een zwijgcontract, maar van een schikking die bedoeld is om een voortslepende discussie met een werknemer te sluiten. Of Felderhof zijn overeenkomst met KLM nu heeft geschonden, wil de luchtvaartmaatschappij niet zeggen.

Schoner dan in de klas

KLM zegt dat de luchtkwaliteit in hun vliegtuigen gelijk, of zelfs beter is dan in een gemiddelde klaslokaal of kantoor. Ze baseren zich daarbij op recent onderzoek van de EASA, het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart.

,,Klinkklare onzin", vindt Mulder. Volgens hem ademen passagiers en personeel 'elke vijfhonderd uur die ze vliegen één kubieke centimeter afgewerkte zwarte olie in'. ,,Als de luchtkwaliteit in een vliegtuig hetzelfde zou zijn als in een school of kantoor, dan waren al die gebouwen na inspectie al lang gesloten geweest."

Vliegtuigmaatschappij Easyjet zegt nu met een oplossing te komen door filters te installeren in hun vliegtuigen. Volgens Mulder is dit een 'sprookje' en een 'pr-stunt'. De beslissing is wel een signaal dat de maatschappij erkent dat er een probleem is.

Ook Brussels Airlines, de maatschappij waar stewardess Stephany K. kampte met klachten, erkent de problemen. Vandaag nog besloot de Belgische maatschappij een vlucht naar New York twee uur te vertragen omdat de piloot een vreemde oliegeur rook. Zijn copiloot rook overigens niks. Brussels Airlines benadrukte na het incident dat het meewerkt aan alle mogelijke onderzoeken en dat het de zorgen van het personeel ernstig neemt.

Oplossing

De oplossing voor het probleem ligt volgens Mulder in de vervanging van de techniek, en niet bij filters. Deze techniek zou onder meer al zitten in de nieuwe Dreamliners van Boeing. ,,Er zijn zelfs sites die voor je uitzoeken hoe je ergens kunt komen door alleen maar met een Dreamliner te vliegen."