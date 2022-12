Steeds meer veroordeelden in de wacht voor plek in tbs-kliniek

Het aantal mensen dat tbs krijgt opgelegd, stijgt al een aantal jaren. In 2016 kregen 174 mensen een tbs-maatregel, in 2019 ging het om 260 mensen en in 2020 om 273 in totaal. De afgelopen jaren hebben meerdere experts de theorie uitgesproken dat de stijging te maken kan hebben met de dood van Anne Faber in 2017. De 25-jarige vrouw werd door Michael P. verkracht en gedood, waarna in de samenleving de discussie losbarstte of hij niet tbs had moeten krijgen voor een eerdere veroordeling.