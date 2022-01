Steeds meer machinisten en conducteurs thuis door corona, NS overweegt treinen te schrappen

15-jarige trapt agent van motor in Eindhoven: ‘Zorgelijk waar we mee worden geconfron­teerd’

Een motoragent is zondag van zijn voertuig af getrapt door een 15-jarige jongen in Eindhoven. Dat gebeurde nadat de politieman een bromfietser wilde stoppen omdat de passagier geen helm droeg. ,,Ik weet niet of ik boos moet zijn of moet accepteren dat mensen kennelijk in staat zijn je van je motor af te trappen als je je werk doet.”

