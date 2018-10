Steeds meer ‘economische’ daklozen: opvang propvol mensen uit middenmoot

'Ziekenhui­zen in de knel door toename zzp'ers'

7:55 Steeds vaker nemen werknemers in de zorg ontslag om daarna als zelfstandige aan de slag te gaan. In de eerste negen maanden van dit jaar schreven zo’n 10.000 mensen zich als zorg-zzp’er in bij de Kamer van Koophandel, 20 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant.