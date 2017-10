Stedelijk Museum vindt tijdelijke directeur

Wordt het tijd voor De Kuip? Kaarten Oranje Leeuwinnen standaard uitverkocht

17:12 De Oranje leeuwinnen spelen vanavond in eigen land een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen. Het NoordLease stadion in Groningen is stijf uitverkocht, net als het Goffertstadion van NEC, waar de volgende kwalificatiewedstrijd wordt gespeeld. Is het niet eens tijd voor de ArenA of de Kuip?