Statenlid: ‘Vergeet niet: partijen op Urk riepen bewust op de avondklok niet te handhaven’

interview Jesse (21) is ‘aanstich­ter’ van rellen in Kanalenei­land: ‘Met Snapchat kan ik de hele stad sturen’

23 januari De 21-jarige Jesse* ligt in bed te slapen als de politie zijn deur intrapt, hem uit bed trekt en arresteert. Volgens het Openbaar Ministerie is hij een van de aanstichters van de rellen die afgelopen zomer een week lang de stad teisterden. Via zijn Snapchat-account Utrecht Nieuws deelde de Nieuwegeiner een oproep met zijn 40.000 volgers om massaal naar Kanaleneiland te komen. ,,Ik wilde alleen laten zien wat er in de stad speelt.”