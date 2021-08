Start proces rond motorclub Caloh Wagoh: vijf liquidaties en het beramen van elf andere moorden

Vanaf vandaag staan 21 leden van motorbende Caloh Wagoh voor de rechter in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Ze knappen het vuile werk op voor Ridouan Taghi, aldus justitie. Het omvangrijke liquidatieproces, dat enkele maanden zal duren, draait om een reeks criminele afrekeningen. Verslaggever Yelle Tieleman is erbij en doet verslag.

Hoofdverdachte in dit proces, dat Eris wordt genoemd, is Delano ‘Keylow’ R., voorman en oprichter van de inmiddels door de rechter verboden motorclub. Hij zou onder meer moordopdrachten hebben aangenomen van Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in een ander groot liquidatieproces, Marengo.

De twee megazaken volgen elkaar chronologisch op. Marengo ‘eindigt’ met de vergismoord op Hakim Changachi begin januari 2017. Eris ‘begint’ met de vermoedelijke vergelding voor deze vergissing, de moord op Justin Jap Tjong eind januari 2017. Deze moord zou in opdracht van Taghi zijn gepleegd.

Voor de bewijsvoering beschikt het Openbaar Ministerie (OM) in beide zaken over verklaringen van kroongetuigen. In Eris is dat Tony de G. Vanaf de moord op Justin Jap Tjong kreeg Keylow regelmatig moordopdrachten en volgens kroongetuige Tony de G. verdiende de club daar veel geld mee.

,,De motorclub is met van alles bezig waar ze geld mee kunnen verdienen. Delano met liquidaties, daar verdient hij het meeste geld mee. Het is geen motorclub, het is gewoon een criminele organisatie. 80 procent heeft geeneens een motorrijbewijs of een motorfiets”, aldus De G. in een verklaring aan de politie. Uit berichten die Keylow verstuurd heeft, blijkt dat een liquidatie ongeveer 70.000 tot 80.000 euro opleverde. Daarvoor moest Keylow wel beloven trouw te zijn aan Taghi. ‘Wij verkopen niets aan de vijand. Alleen de dood’, meldde Keylow aan een adjudant van Taghi.

Foto’s en filmpjes

Het proces begint met een zogeheten openingsstatement van het OM. De rechtbank heeft vervolgens negen dagen uitgetrokken voor het verhoor ter zitting van kroongetuige De G. Het OM leunt voor het bewijs ook op een reeks zogeheten PGP-berichten die zijn gevonden bij hoofdverdachte Delano R. Hij zou hiervan foto’s en filmpjes hebben gemaakt.

Vooralsnog zijn tot en met februari volgend jaar zittingsdagen gereserveerd in de rechtbank, 64 in totaal. In de huidige planning zal het OM in januari met de strafeisen komen. In februari houden de advocaten van de verdachten hun pleidooien. De rechtbank hoopt in juli volgend jaar uitspraak te kunnen doen.

Volg hieronder het verslag van onze verslaggever Yelle Tieleman, die vanuit De Bunker verslag doet.

