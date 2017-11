Star Wars-achtig laserkanon wordt nieuw boegbeeld Nederlandse marine

,,Kijk eens naar dit uitzicht.'' Een opgetogen admiraal Rob Kramer loopt naar een groot raam op de zevende verdieping van het hoofdkwartier in Den Helder. Voor hem ligt een schip dat patrouilleert in het Caribisch gebied. Iets verderop de mijnenjagers, de fregatten waarmee ze voor de kust van Somalië op piraten jagen en een onderzeeboot voor het betere spionagewerk. Al heel wat jaren loopt Kramer mee in de marinewereld, maar het fenomenale plaatje van de Nederlandse vloot in de haven van Den Helder went nooit. Ook niet nu hij er vanuit 'De Albatros' op elk moment van de dag naar kan kijken.



Precies 23 schepen telt de Nederlandse marine nog. Een schim van wat het was voordat begin jaren 90 het mes ging in de defensiebegroting. Elke kabinetsperiode daarna werd er nog meer op de krijgsmacht en de marine beknibbeld. Veel schepen zijn afgestoten en van de exemplaren die wel in de vaart mochten blijven, is de gemiddelde leeftijd inmiddels opgelopen tot bijna 19 jaar. Niet eerder in de naoorlogse marinehistorie was de Nederlandse vloot zo oud.



Nu het nieuwe kabinet 1,5 miljard euro uittrekt voor de krijgsmacht, hoopt de kersverse marinebaas Rob Kramer eindelijk zijn verouderde vloot eens goed onder handen te kunnen nemen. Plannen voor nieuwe schepen zijn er genoeg, maar er wordt nog altijd niets gebouwd. Marinekenners maken zich zorgen. Als er niet snel nieuwe schepen worden besteld, heeft Nederland straks geen marine meer. Sommige vakbonden spreken over een 'kaalgeschoren vloot', waarmee Nederland wordt weggevaagd als het aankomt op een confrontatie met een grote tegenstander zoals de Russen.

Kijkt u ook met pijn in het hart naar deze schepen?

,,Nee, zeker niet. Wat er nu ligt is misschien niet meer state of the art, maar het zijn wel capabele schepen die we zo goed mogelijk hebben aangepast aan deze tijd en die niet misstaan in de internationale marinewereld. Sterker nog, daarin voldoen ze prima. Zeker wat betreft onze radar. Daarmee lopen we echt voorop.''

Nederland zou de Russen niet meer de baas zijn in een zeeslag. Dat klinkt verontrustend in een tijd met oplopende spanningen.

,,Dat is ook te kort door de bocht en zou betekenen dat ik onverantwoordelijke risico's zou nemen als ik mijn mensen naar buiten zou sturen. Onze radars zijn de modernste ter wereld en de manier waarop wij onze vloot gebruiken is heel creatief en tactisch sterk. We moeten wel opletten dat we bijblijven. De ontwikkelingen in landen om ons heen gaan snel. Daarom zijn we ook bezig met laserkanonnen, met een volgende generatie schepen die minder zichtbaar zijn en een stuk stiller. We moeten zorgen dat onze nieuwe schepen innovatief zijn en op tijd worden geleverd.

Heeft u daar vertrouwen in? Bij de luchtmacht duurde het 15 jaar, voordat er een politiek besluit viel over een nieuwe straaljager. Zoveel tijd heeft de marine niet. De onderzeeërs kunnen nog maar zes jaar mee.

,,We moeten zeker vaart maken, maar we hebben geleerd van de discussie over de F-35. De belangrijkste les is dat we niet moeten toewerken naar een type, maar eerst praten over capaciteiten die we denken nodig te hebben. In die fase zitten we nu wat de onderzeeërs betreft. Wij lezen in het regeerakkoord dat de politieke wil er is om echt te investeren in nieuwe spullen. Als dat besluit verder vorm krijgt, dan zijn wij ook in staat om daar snel op te reageren. Er valt nu echt iets te vieren.''

Veel militairen hangen de vlag nog niet uit. Die zeggen: eerst zien, dan geloven?

,,Dat begrijp ik. Nog niet alles is op orde en dat zal nog tijd kosten als er 25 jaar in defensie is gesneden. Wie dan plotseling veel geld pompt in de organisatie kan dat niet meteen wegzetten, omdat ook veel ondersteuning is verdwenen. Er gaat echter veel gebeuren. We gaan weer ondernemen. Dingen durven doen. Ik sluit niet uit dat ik op de vingers word getikt, omdat ik te hard wil. We gaan vol gas geven. Niet alleen met het vervangen van oud materiaal, ook met het aanvullen van reservespullen. En nog belangrijker: met het binnenhalen van nieuw personeel en het behouden van onze mensen. Met hulp van buiten, want we kunnen het niet meer alleen. Een uitzendbureau gaat voor ons de mensen zoeken. Dat is een stap, maar wij denken nog te traditioneel. We hebben meer nodig als we jongeren willen bereiken.''