Staatssecretaris Van der Burg dinsdag naar Tubbergen om ‘asielhotel’

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) gaat dinsdag naar Tubbergen om te praten met de gemeenteraad over de aankoop van een hotel door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Er is veel protest tegen deze aankoop, zowel bij omwonenden als bij het gemeentebestuur.

Het aangekochte hotel in Tubbergen biedt ruimte aan enkele honderden mensen. De gemeente laat weten dat de staatssecretaris tijdens een openbare raadsvergadering zijn voornemen en de handelwijze zal toelichten en in gesprek zal gaan. Van der Burg wilde gisteren al gaan, maar de burgemeester had gezegd dat het beter is om wat later te komen. Een woordvoerder van het ministerie bevestigt dat de staatssecretaris aanwezig zal zijn bij de raadsvergadering.

Extra plekken zijn nodig

Volgens de gemeente Tubbergen was ze er niet van op de hoogte dat het COA het hotel zou kopen, maar eerder zei Van der Burg al dat de organisatie wel degelijk meerdere keren met het gemeentebestuur had gesproken. ,,Daar kwam een ‘nee’ op en dat mag natuurlijk. Alleen moeten wij echt extra plekken hebben in Nederland. Daarom hebben we enige tijd geleden al gezegd dat we opvanglocaties gaan doorzetten”, zei Van der Burg vandaag.

‘Unieke situatie’

,,De gemeente Tubbergen bevindt zich in een unieke situatie”, zo stelt de gemeente in een verklaring. ,,Het Rijk maakt voor het eerst in de geschiedenis gebruik van de bevoegdheid om een locatie aan te wijzen voor een asielzoekerscentrum. Daarmee passeert het Rijk het college van B&W en de democratisch gekozen gemeenteraad. Dat roept veel vragen op bij inwoners en ook bij de gemeente Tubbergen.”

Het gemeentebestuur zegt het op prijs te stellen dat de staatssecretaris ‘snel gehoor heeft gegeven’ aan de uitnodiging. Het gemeentebestuur zal de komende dagen gebruiken ‘om in gesprek te blijven met de inwoners, informatie in te winnen en zich te laten adviseren’.

Furieus

Van der Burg reageerde eerder vandaag nog furieus op de poging van inwoners van Tubbergen om het hotel op te kopen om te voorkomen dat er statushouders zouden komen wonen. ,,Het kan niet zo zijn dat rijken een pand opkopen en er dan géén statushouders komen te wonen.’’

