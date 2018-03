Staatssecretaris Knops: anti-Piet demonstranten krijgen te veel ruimte

Staatssecretaris Raymond Knops vindt dat mensen die protesteren tegen dingen als Zwarte Piet en 'cowboys-en-indianen'-feesten een te groot podium krijgen. ,,Als mensen in Amsterdam zeggen dat Zwarte Piet in hun wijk gekleurd moet zijn, dan maak ik daar geen probleem van. Maar bij ons in het dorp gebeurt het niet. Zeg dan ook niet dat wij daarom discrimineren. Nee!"

Knops (CDA, Koninkrijkrelaties) doet zijn uitspraken in een interview met De Telegraaf. ,,Ik ben niet van de school: negeer het maar en laat ze allemaal maar roepen. Als je geen tegengeluid laat horen, ik doe dat nu wel, relativeer je alles stuk."

En: ,,Er zijn mensen die zeggen: laat ze maar, het kan geen kwaad. Maar het stoort mij. Het suggereert iets van een ongelijkheid. Ga ons dat niet aanpraten."

Knops ziet dat de discussies vooral in de Randstad worden gevoerd en niet daarbuiten. ,,Ik ben als staatssecretaris ook wel eens in Doetinchem, Enschede, Brabant en Zeeland. Daar zie ik een andere houding: er is daar veel meer gevoel voor traditie of cultuur. (...) Tradities geven houvast."

Knops verwijst ook naar de discussie over omstreden historische figuren als Jan Pieterszoon Coen (Coentunnel) of Johan Maurits (Mauritshuis). ,,We gaan driehonderd jaar na dato toch niet een soort integriteitstoets doen en iedereen door de normen van vandaag halen? Dat slaat helemaal nergens op."

(Tekst loopt door onder de foto)

Volledig scherm Een demonstrant in Dokkum, afgelopen jaar. © ANP

Tipp-ex

„Die activisten krijgen heel veel podium”, vindt de staatssecretaris. „Maar waar hebben we het over? Willen we nou de geschiedenis gaan tipp-exen? Willen we gaan ontkennen waar we vandaan komen? Het draagt alleen maar bij aan verdeeldheid.”

Met zijn mening staat Knops lijnrecht tegenover mede-kabinetslid Ingrid van Engelshoven (D66), minister van Cultuur. ,,Tradities moeten met hun tijd meegaan anders verliezen ze hun bestaansrecht", zei ze in de Tweede Kamer. Ze zei ook dat we de ogen niet kunnen sluiten voor groepen die deze figuur als problematisch ervaren. Ze hoopt dat het maatschappijlijk debat “respectvol” wordt gevoerd.

Premier Mark Rutte maant doorgaans tot kalmte, als het over de kwestie gaat. ,,Sinterklaas is een mooie traditie, een kinderfeest. Dus laten we met elkaar een beetje normaal doen", zei hij vorig jaar.

In 2016 zei Rutte dat Zwarte Piet 'geen staatsaangelegenheid' is. ,,Behoed je voor een land waar de staat bepaalt hoe een volksfeest eruitziet. Dat lijkt me echt iets voor het volk.'' Rutte zei dat hij het 'niet zo belangrijk vindt' hoe 'het ventje eruit ziet'.

Dorp

De Limburgse staatssecretaris gaat daar nu tegenin: ,,Je kunt niet altijd blijven zeggen: ’nou, het is iets van de samenleving’. (...) Nou ja, in eerste instantie zou dat goed zijn. Maar ik zie dat het niet ophoudt. Het gaat maar door."