Staatsrechtgeleerde wil dat Grondwet toegankelijker wordt: ‘Vrijwel niemand kent de letterlijke tekst’

Geen geruzie bij het opzetten van de voortent: voor 200 euro zet Daniël hem voor je neer

‘Die stok staat links! Nee andere links, tjonge jonge’. De toon op de camping is gezet. Zo eenvoudig is het niet om een strakke tent op te zetten. Wie relaxt en goedgemutst aan een kampeervakantie wil beginnen, moet Daniël even bellen. Hij zet de tent neer, stormproof ook nog.